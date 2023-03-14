Timur Soykan sen bir riyakarsın, sen bir... Gerisini siz doldurun

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, BirGün'de yayınladığı provokatif haberleriyle tanınan sözde gazeteci Timur Soykan'a tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Solcularda artık utanma kalmadı..

Kural, ilke, ahlak sıfırlandı..

“Sosyalistlerde, marksistlerde ‘ahlak’ ne arasın” diyebilirsiniz de..

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Ahlak’ın hem dini bir yönü var..

Hem de insani bir yönü..

Dini yönü yoktu.

Artık insani yönü de sıfırlanmış..

30 mart 2019 mahalli seçimlerinden bu yana tartışıyoruz..

Türkiye genelinde büyükşehir seçimlerinde, HDP ve İyi Parti belediye başkan adayı göstermiyorlar..

Seçime girmiyorlar..

Bunlar nasıl siyasi partiler ki, ülkeyi yönetmeye talipler..

Ama Türkiye’nin en büyük şehirlerinde, belediye başkanlıklarına aday göstermiyorlar..

Hem de..

Biri askere kurşun sıkan terör örgütünü destekleyenlerin bulunduğu siyasi parti..

Diğeri ise..

Aynı terör örgütüne karşı amansız mücadeleyi savunmakla yetinseler, destek veririm.. Ama, terör örgütü ile sureta mücadeleyi savunurken, bir de o örgütün istismar ettiği mazlum Kürt vatandaşlarımıza pislik yedirmeyi savunacak kadar insanlıktan uzaklaşanların da bulunduğu bir parti..

Bu iki zıt parti..

Aynı kararı alıyorlar.

İkisi de, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da, Antalya’da, Hatay’da..

“Başkan adayı çıkartmıyoruz” diyorlar...

Sadece bu kararda ittifak etmiyorlar..

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