Timsah, yakaladığı çocuğu annesinin gözü önünde yuttu

Kosta Rika'nın Limon şehrindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle beraber gittiği nehrin kenarında oynayan çocuğu timsah tek hamle ile kaptı ve nehre sürükleyip, çocukla beraber kayboldu.

Limón kentindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre ailesiyle birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr nehir kenarında oynadığı sırada aniden ortaya çıkan timsah tarafından suyun içerisine sürüklendi.

Talihsiz çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı ancak acılı aile, çocuklarını timsahın elinden kurtarabilmek adına hiçbir yapamadı. Anne ve baba çaresiz gözlerle oğullarının su altına doğru inmesini seyretti.

Haber Global'in aktardığına göre yapılan çalışmalarda ne Julio Otero Fernández Jr'ye ait bir kalıntı ne de timsah bulunabildi.