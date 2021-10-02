Timsah çekimi kötü sonla bitti! Tek ısırıkla paramparça etti

Korku filminden bir kareyi andıran bu görüntü Avustralya'da kayda geçti.

Bir vahşi yaşam parkında çekim yapan görevli drone yardımıyla timsahları görüntülemek istedi. Bir süre kızgın bakışlarla drone'u izleyen timsah ardından da çevik bir hamleyle sıçrayarak cihazı ısırdı. Tek darbeyle paramparça olan drone ise suyun dibini boyladı.

"Kindar bir bakışla izliyordu"

Çekim yapan basın görevlisi o anları böyle anlattı:

"Çekimlerim sırasında bir timsahın oldukça hareketsiz durduğunu farkettim. Adeta kindar bir bakışla drone'u izliyordu. Bende güzel birkaç kare yakalarım diye düşündüm."

"Patrona açıklamak zor olacak"

"Elimdeki kumandaya baktığımda ekranın siyaha döndüğünü gördüm. Aklıma ilk gelen düşünce, 'bu durumu patrona açıklamak zor olacak' oldu."

Park yönetimi üzerinde sıra sıra diş izi bulunan drone'u, ziyaretçilere uyarı olarak park girişine yerleştirme kararı aldı.