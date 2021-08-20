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Dünya Timsah aniden saldırdı! Çocuklar dehşeti yaşadı
Dünya

Timsah aniden saldırdı! Çocuklar dehşeti yaşadı

ABD’nin Utah eyaletinde bir timsah çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 00:35:00 - 2021-08-20 00:43:10

ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı.

Terbiyecisinin elini ısırdı

ABD’nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı.

Hastaneye kaldırıldı

 

Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı.

Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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