  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Timsah 97 gün sonra sahaya çıkıyor

Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:47:13 -
Timsah 97 gün sonra sahaya çıkıyor

Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.


Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında yarın saat 17.30’da deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. En son 14 Mart’ta Boluspor ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 97 gün sonra Ankara ekibi karşısında 3 puan arayacak. Aktepe Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.


Öte yandan yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde Ankara’ya hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı