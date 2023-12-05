  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Time dergisi, Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti!
Spor

Time dergisi, Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:59:00 -
Time dergisi, Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti!

Time dergisi, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi 2023 yılının sporcusu seçtiğini açıkladı.

ABD merkezli dergiden yapılan açıklamada, Inter Miami'de forma giyen Messi'nin popülerliğine dikkat çekilerek, "Messi, bir zamanlar imkansız görünen şeyi, ABD'yi bir futbol ülkesine dönüştürmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

Dergiye konuşan Messi ise farklı teklifler arasından Inter Miami'yi seçtiğini belirterek, "İlk tercihim Barcelona'ya geri dönmekti ama bu mümkün olmadı. Masada birçok seçenek vardı. Suudi Arabistan'a gitmeyi de çok düşündüm. Miami'ye gelme konusunda son kararı vermeden önce bunları ailemle konuşmam gerekti." değerlendirmesinde bulundu.

Messi, temmuz ayında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Arjantinli yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23