TİM'den önemli açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM ve birliklerin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazır

olduklarını söyledi.

Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları

Eximbank’a kullandırmaya hazırız.” dedi.