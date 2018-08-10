TİM'den önemli açıklama
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonlarıEximbank’a kullandırmaya hazırız.” dedi.10 Ağustos 2018 Cuma 15:17
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM ve birliklerin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazır
olduklarını söyledi.
Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları
Eximbank’a kullandırmaya hazırız.” dedi.
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