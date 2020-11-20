TİM yol haritasını Erdoğan’a sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Gülle, TİM Sektörler Konseyi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dış ticaret fazlası veren Türkiye vizyonu kapsamında yeni normal ve yeni reform döneminde ihracatta seferberlik başlatarak tam destek verdiklerini, ihracattaki yeni yol haritalarını, eylem planını ve TİM’in projelerini detaylı bir sunumla paylaştı.

35 milyardan 200 milyar dolara

Gülle, “Türkiye ihracat macerasına Cumhurbaşkanımız ile beraber, 35 milyar dolar ile başladı. Bugün 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerliyoruz. Türkiye’yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. Zorlu dönemlerde sorumluluktan kaçmadık, önümüzdeki dönemde de asla kaçmayacağız” dedi.

Ara malda milli ve yerli üretim

Gülle, şunları söyledi: “Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte, nice başarılara imza atacağımıza eminiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber yepyeni bir yolculuğa çıkmakta olduğumuzun idrakindeyiz. Üretim olmadan ihracatın olamayacağının bilinciyle, özellikle dışarıya bağımlı olduğumuz ara malında yerli ve milli üretiminin sağlanması için Cumhurbaşkanımızın desteği büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yatırım finansmanında desteklerin yanı sıra enerji, istihdam alanlarında rekabetçi kalabilmemizi sağlayacak Cumhurbaşkanımızın desteklerine de ihtiyaç duyuyoruz.”