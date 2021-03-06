TİM ve İTÜ’den ortak adım
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Milli Uzay Programı’na katkıda bulunacak.
İki kurum tarafından 11 Mart’ta bir protokol imzalanacak. Protokolde İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde İnovaTİM koordinasyonuyla ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi’ yürütülmesi öngörülüyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel uzay yarışında ülkemizi üst sıralara taşıyacak Milli Uzay Programı bizi heyecanlandırmıştır. Yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi alt yapısında geliştireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Milli Uzay Programımıza katkı sağlayacağız” dedi.