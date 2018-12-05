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TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) bugün toplanacak olan yönetim kurulu toplantısında onaylanmasının ardından genel sekreterlik görevine Prof. Dr. Kerem Alkin göreve başlayacak.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:04
TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) Halil Bader Arslan’dan boşalan genel sekreterlik görevine Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi. Alkin’in bugün toplanacak olan yönetim kurulu toplantısında onaylanmasının ardından göreve başlaması bekleniyor. Önceki hafta TİM Yönetim Kurulu’nda yapılan oylama ile 3 oya karşı 7 oyla genel sekreter Halil Bader Arslan görevden alınmıştı. Kerem Alkin, 26 Mart 2015’den bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı ile Mobilsiad Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte ve aynı zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu üyeliği görevini de sürdürmekte.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:04
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. Halil Bader Arslan
  3. Prof. Dr. Kerem Alkin
  4. TİM Yönetim Kurulu
  5. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
  6. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

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