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TİM Başkanı Gülle’den seçim açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, seçim ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:27
TİM Başkanı Gülle’den seçim açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, seçim ile ilgili yazılı açıklama yaptı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, seçim ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı, milli iradesini güçlü bir şekilde yansıttığı bir oy oranıyla yerel seçimleri tamamladığını belirten Gülle, sonuçların şimdiden Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını diledi.



1 Nisan sabahından itibaren, tüm kurumlar ile birlikte, siyasi istikrarın sağladığı güven ve destekle, 2023 ve 2030 hedeflerine ulaşmak üzere, ihracat için mücadeleyi bir saniye durmaksızın sürdürdüklerini vurgulayan Gülle, “Türkiye’nin küresel ticaretteki saha neferleri ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle, ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz” dedi.



Önümüzdeki 4.5 yılda, siyasi istikrarla birlikte, Türkiye ekonomisinde 2’nci ve 3’üncü nesil reformlara odaklanılacağını bildiren TİM Başkanı, “Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar adına, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla, ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız. İhracatımızın önünü açacak devrimsel düzenleme ve dijitalleşme sürecine imza atan Ticaret Bakanlığımızla birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu tarihsel dönüşüme her türlü katkıyı sağlayacağız.


Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla, Türk İhracat Ailesi’nin temsilcisi olarak, 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine taşıyacağız. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel vizyonuyla, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıyacak katkıyı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ihracatla yükselecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 00:27
  1. doğa

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