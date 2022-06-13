Tillo Belediyesi memur alıyor
Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25/07/2022-27/07/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresine,
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı Meydanı, No:21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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