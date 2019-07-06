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Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kazayla kendini vurdu

Bursa'da beslediği tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, kendini vurdu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
Tilkiyi vurmak için çıktığı ağaçta kazayla kendini vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tavuklara dadanan tilkiyi vurmak için ağaca çıkan Zeki Korkmaz, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı.

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Zeki Korkmaz (53), bir süredir tavuklarına dadanan tilkiyi vurmak için kümesin karşısındaki armut ağacına çıktı. İddiaya göre, tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu Zeki Korkmaz kasık bölgesinden yaralandı.

Silah sesini duyan annesi Müzeyyen Korkmaz dışarı çıktığında oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Annesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Korkmaz, Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Zeki Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Zeki Korkmaz'ın cansız bedeni, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Terziler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
  1. Bursa
  2. Yenişehir ilçesi
  3. Zeki Korkmaz
  4. kazayla kendini vurdu

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