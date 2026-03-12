Camianın 1 numaralı ismi: Jhon Duran'ın ağrıları yokmuş: Resmen belgelendi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "Jhon Duran kendini takımın önünde tutmaya başladı ve Bükreş maçına gitmeyeceğini söyledi. Bu benim için son damlaydı. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, konuyla ilgili farklı bir tartışmanın da fitilini ateşledi.