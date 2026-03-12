Camianın 1 numaralı ismi: Jhon Duran'ın ağrıları yokmuş: Resmen belgelendi!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran'ın Bükreş maçında oynamak istemediğini açıklamıştı. O dönemde oyuncunun ağrıları bulunduğu söyleniyordu.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "Jhon Duran kendini takımın önünde tutmaya başladı ve Bükreş maçına gitmeyeceğini söyledi. Bu benim için son damlaydı. Fenerbahçe'de kimse maç seçemez" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, konuyla ilgili farklı bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Bükreş karşılaşması öncesinde yapılan idmanda ayağına darbe alan Jhon Duran'ın ağrı hissettiği ve bu sebeple kadroya alınmadığı konuşuluyordu. Ancak Başkan'ın sözlerinin ardından durumun çok farklı olduğu da ortaya çıktı. Camianın 1 numaralı ismi, olayın sakatlıkla alakası bulunmadığını ifade etti.
Fenerbahçe, Kolombiyalı forveti sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı. Devre arasında yollar ayrıldı. Duran bu kez de Zenit'e kiralandı. 22 yaşındaki futbolcu, Rusya Ligi'nde 2 karşılaşmaya çıktı. Sahada 67 dakika kaldı. Gol veya asist katkısı sunamadı. Oradaki durumu da kısa süre içinde sorgulanmaya başladı.
