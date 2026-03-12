Direksiyonsuz araç gündemde: Tesla’nın Cybercab’i hatlardan indi

Tesla’nın yıllar sonra geliştirdiği ilk yeni aracı geçtiğimiz ay Austin’deki üretim hattından indi. Baretli ve güvenlik yelekli işçilerin alkışları arasında hattan çıkan bu araç, şirketin gelecekte milyonlarca adet üretmeyi umduğu yeni göz bebeği; Cybercab.

Wall Street Journal'in haberine göre bu kez durum çok farklı. Cybercab’in ne bir direksiyonu ne de gaz ve fren pedalları var.

Şirket yetkililerinin iddia ettiği gibi Nisan ayında seri üretime geçildiğinde, bu araç hem Tesla’nın geleneksel otomobil dünyasının ötesine geçme planı için bir "kader anı" hem de mevcut güvenlik yönetmelikleri için büyük bir sınav olacak.

TAMAMEN OTONOM VE B PLANI YOK

Tamamen otonom sürüş yazılımı (FSD) ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan Cybercab, Tesla’nın sürücüsüz araç çağırma hizmetinin temel taşı olacak. Elon Musk, aracın 30 bin doların altında bir maliyetle hem taksi filosu operatörlerine hem de bireysel kullanıcılara satılabileceğini belirtiyor.

Musk, Cybercab projesine o kadar güveniyor ki, yeni model planlarını askıya aldı ve hatta iki farklı araç projesini iptal etti. Artık Volkswagen veya Çinli BYD gibi geleneksel üreticilerle rekabet etmek Tesla’nın ana planı değil; şirket artık bir yapay zeka ve robotik gücü olmayı hedefliyor.

Ocak ayında yatırımcılara seslenen Musk, durumu şu sözlerle özetledi: "Burada bir B planı yok. Bu araç ya kendi kendine gider ya da gitmez."

TESLA'NIN ÖNÜNDE DEV BİR ENGEL VAR

Austin’deki Giga Texas fabrikasında üretim hattı, haftada yüzlerce Cybercab üretecek şekilde tasarlanıyor. Ancak Tesla’nın önünde dev bir engel var: ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA). Federal yasalar; direksiyonu, pedalları ve yan aynaları olmayan bir aracın satışına henüz tam olarak izin vermiyor.

NHTSA, standartlara uymayan araçlar için yılda yalnızca 2.500 adetlik bir muafiyet kotası tanıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, Tesla’nın henüz Cybercab için bir muafiyet başvurusunda bulunmadığı belirtildi.

Eğer onay alınamazsa ve araçlar standartlara aykırı bulunursa, Tesla büyük para cezalarıyla ve araçların geri çağrılması talebiyle karşı karşıya kalabilir.

HEDEF 2 MİLYON SATIŞ

Elon Musk, Cybercab’den yılda 2 milyon adet üretmeyi planladıklarını ve bu projenin 2026 sonuna kadar Tesla’nın finansal tablolarında gözle görülür bir etki yaratacağını öngörüyor.

Tesla’nın bu başarıya acilen ihtiyacı var; zira şirketin toplam gelirinin yüzde 73’ünü oluşturan otomobil satışları 2025 yılında yüzde 10 oranında düştü. Analistler, 2026 yılında satışların üst üste üçüncü kez gerileyeceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley analisti Andrew Percoco ise temkinli: "Alıcıların direksiyonu olmayan bir araca alışması zaman alacaktır. Tesla’nın ilk yıllarda üretilen araçları satıştan ziyade kendi 'Robotaksi' hizmetinde kullanmasını bekliyoruz."