SON DAKİKA
Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden gelişme
Spor

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden gelişme

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden gelişme

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesi Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu nedenle söz konusu oyuncuların kart durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı! Yarış kızışıyor

Spor

Fener 90'da güldü

Spor

Tedesco kara kara düşünüyor: Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!

Spor

Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe, 18. sınavına çıkıyor

