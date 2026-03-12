Kurum’dan tek kullanımlık plastik ürünlere kısıtlama açıklaması! “Kısıtlama yapmayı öngörüyoruz, amacımız Ağustos, Eylül ayı itibarıyla uygulamaya geçirmek”

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında bir kısıtlama yapmayı öngördüklerini belirterek, “Amacımız Ağustos, Eylül ayı itibarıyla uygulamaya geçirmek” dedi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bugün atıkların yüzde 40'ını yaklaşık dönüştürebiliyoruz; yani işte plastik, metal, cam, kağıt atıkları. Bizim hedefimiz bu oranı daha da arttırmak. Özellikle geri dönüştürülemeyen plastiklerle ilgili bir kısıtlama yapmayı öngörüyoruz. Tek kullanımlık plastikler dediğimiz plastik tabak, çatal, bıçak gibi bugün günlük hayatımızda çokça kullandığımız ancak geri dönüştürülemeyen atıkların geri dönüşebilen ya da biyobozunur atıklara çevrilmesine ilişkin bir yönetmelik hazırlıyoruz. Buna ilişkin tüm sivil toplum kuruluşlarının yine görüşleri, ilgili bakanlıklarımızın görüşlerini, fikirlerini dikkate alıyoruz. Amacımız Ağustos, Eylül ayı itibarıyla da uygulamaya geçirmek” ifadelerini kullandı.

