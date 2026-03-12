APP plakalardan sonra buna da ceza geliyor: Trafikten men edilecekler

Trafik denetimlerinde son dönemde sıkça gündeme gelen APP plaka uygulamasının ardından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir yaptırım daha ortaya çıktı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle sürücünün görüşünü kapatan veya standartlara uygun şekilde monte edilmeyen araç içi ekranlar artık cezai işlem kapsamına alınacak.

Türkiye’de sayısı 30 milyona yaklaşan motorlu taşıtın bulunduğu yollarda son yıllarda hızla yaygınlaşan büyük tablet tipi ekranlar ve farklı görüntü sistemleri denetimlerin odağına girdi. Trafik ekipleri, sürücünün dikkatini dağıtan veya ön cam görüşünü engelleyen donanımları sürüş güvenliğini tehlikeye atan ekipman olarak değerlendirecek.

Yeni uygulamayla birlikte araç içine sonradan takılan ve standart dışı şekilde monte edilen ekranlar doğrudan kural ihlali sayılacak. Özellikle sürüş sırasında video oynatan, ön konsoldan taşan veya amatör montajla yerleştirilen sistemler denetimlerde tespit edilirse sürücülere ağır yaptırımlar uygulanabilecek.

Öte yandan fabrika çıkışlı multimedya sistemleri için ayrı bir değerlendirme yapılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli orijinal sistemler, navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı işlevler sunduğu için yasal sınırlar içinde kabul edilmeye devam ediyor. Ancak bu sistemlerin sürüş sırasında video oynatacak şekilde kullanılması yine kural ihlali sayılabilecek.

Yeni düzenlemeye göre sürücünün görüşünü kapatan veya standart dışı ekran kullananlara 21 bin TL para cezası uygulanabilecek. Denetimler sırasında sistemin trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilirse araç için ayrıca 30 gün trafikten men kararı da verilebilecek. Uzmanlar, sürücülerin özellikle sonradan takılan büyük ekran sistemleri konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.