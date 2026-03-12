İmamoğlu davasında algı siyaseti “Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok!”

MURAT ALAN

CHP ve CHP kalemşörleri, Ekrem İmamoğlu’nun duruşması üzerinden tam saha pres yapıyor.

“Ekrem başkan şöyle el salladı”, “Ekrem başkan öpücük attı”, “selamlama konuşması yapmak istedi mahkeme engel oldu”, “milletimiz bu davaya inanmıyor”, “Cumhurbaşkanı sloganlarıyla karşılandı” vs.vs…

Akademik hırtın biri müthiş (!) laf etmiş: “Psikolojik üstünlük ele geçirildi.”

Ne psikolojisi evladım seçim meydanı mı orası.. Yolsuzluk davası..

Şu duruşmayı takip eden yandaşlar arasında biri de çıkıp, “başkanım çalmadın değil mi? İşte mahkeme karşında, fırsat bu fırsat.. Anlat rezil et şunları” demez mi ya?!

Yok arkadaş yok..

Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok..

Hepsi aynı ağızda.. “Başkanımız hakime haddini bildirdi” diyor.. Milletin kesesinden beleş Roma gezisi yapan Saraçhane Bülbüllerinin soramadığını biz soralım..

Gelin, bu algı operasyonunun arkasındaki gerçeklere bakalım.