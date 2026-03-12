İmamoğlu davasında algı siyaseti “Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok!”
Saraçhane medyasının "mağduriyet" tiyatrosuyla örtbas etmeye çalıştığı Ekrem İmamoğlu davasında, kürsüden gönderilen öpücükler ve selamlama şovları, 3 bin 800 sayfalık ağır suçlamaların gölgesinde kalıyor. İddianamede yer alan 161 milyar TL’lik devasa kamu zararı, usulsüz aktarılan kaynaklar ve rüşvet karşılığı devredildiği öne sürülen lüks villalar gibi somut deliller karşısında CHP kanadı sessizliğe bürünürken; belgeleri çürütmek yerine mahkeme salonunu siyasi şov alanına çevirme stratejisi, organize bir algı yönetimi olarak dikkat çekiyor. Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, İmamoğlu davasındaki algı siyasetini gözler önüne serdi. İşte Alan'ın o yazısı.
MURAT ALAN
CHP ve CHP kalemşörleri, Ekrem İmamoğlu’nun duruşması üzerinden tam saha pres yapıyor.
“Ekrem başkan şöyle el salladı”, “Ekrem başkan öpücük attı”, “selamlama konuşması yapmak istedi mahkeme engel oldu”, “milletimiz bu davaya inanmıyor”, “Cumhurbaşkanı sloganlarıyla karşılandı” vs.vs…
Akademik hırtın biri müthiş (!) laf etmiş: “Psikolojik üstünlük ele geçirildi.”
Ne psikolojisi evladım seçim meydanı mı orası.. Yolsuzluk davası..
Şu duruşmayı takip eden yandaşlar arasında biri de çıkıp, “başkanım çalmadın değil mi? İşte mahkeme karşında, fırsat bu fırsat.. Anlat rezil et şunları” demez mi ya?!
Yok arkadaş yok..
Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok..
Hepsi aynı ağızda.. “Başkanımız hakime haddini bildirdi” diyor.. Milletin kesesinden beleş Roma gezisi yapan Saraçhane Bülbüllerinin soramadığını biz soralım..
Gelin, bu algı operasyonunun arkasındaki gerçeklere bakalım.
