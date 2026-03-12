İftar sofranızı ayağa kaldıracak: Şambali tatlısı tarifi! 10 kişilik pratik tatlı...

Şambali tatlısı tarifi iftara pratik tatlı arayanlar tarafından merak ediliyor. Hem hafif hem de oldukça doyurucu olan şambali tatlısı, çay saatlerinin ve akşam yemekleri sonrasının en geleneksel eşlikçisidir. Özellikle İzmir ve Ege bölgesinde özdeşleşen bu tatlı, az malzemeyle güzel bir lezzet sunan Osmanlı mirasıdır.