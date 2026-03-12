İftar sofranızı ayağa kaldıracak: Şambali tatlısı tarifi! 10 kişilik pratik tatlı...
İftar sofralarını lezzetiyle şahlandıracak şambali tatlısını denemelisiniz.
İftar menüsü için pratik tatlı tarifi arayanlar şambali tatlısı tarifini deneyebilir. 40-45 dakikada pişen bu tatlı Türk mutfağının en köklü ve sevilen sokak lezzetlerinden biridir. İşte pratik tatlılardan şambali tatlısı tarifi ve malzemeleri…
Şambali tatlısı tarifi iftara pratik tatlı arayanlar tarafından merak ediliyor. Hem hafif hem de oldukça doyurucu olan şambali tatlısı, çay saatlerinin ve akşam yemekleri sonrasının en geleneksel eşlikçisidir. Özellikle İzmir ve Ege bölgesinde özdeşleşen bu tatlı, az malzemeyle güzel bir lezzet sunan Osmanlı mirasıdır.
Şambali tatlısının içinde un ve yağ bulunmaması (bazı yöresel tariflerde) onu diğer şerbetli tatlılardan ayırırken, irmikten gelen o kendine has dokusu ve üzerindeki kavrulmuş yer fıstıklarıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır.
Hazırlama süresi: 15 dakika Pişirme süresi: 40–45 dakika Kaç kişilik: 8-10 kişilik ŞAMBALİ TATLISI İÇİN MALZEMELER * 500 gram kalın irmik * 1 su bardağı toz şeker * 1 su bardağı yoğurt (veya kefir) * 1 paket kabartma tozu * 1 paket vanilya (isteğe bağlı) * ½ çay kaşığı karbonat (üzerine birkaç damla limon sıkılmış)
Şerbeti İçin: * 3 su bardağı toz şeker * 3 su bardağı su * Birkaç damla limon suyu Üzeri İçin: * Tuzsuz iç yer fıstığı (ortadan ikiye ayrılmış) * 1 yemek kaşığı pekmez (üzerine sürmek için, az miktarda suyla açılmış)
1. Şerbeti Hazırlayın: Şeker ve suyu bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve tamamen soğumaya bırakın (Şerbet soğuk, tatlı sıcak olmalı).
2. Hamuru Yoğurun: Geniş bir kapta irmik, şeker, yoğurt, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı birleştirin. Tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar elinizle veya bir kaşıkla karıştırın (Koyu ve yapışkan bir kıvam olacaktır).
3. Dinlendirin: Hazırladığınız harcın üzerini kapatın ve irmiğin sıvıyı çekmesi için en az 30 dakika (vaktiniz varsa 2-3 saat) dinlendirin.
4. Tepsiye Yayın: Isıya dayanıklı dikdörtgen bir fırın kabını hafifçe yağlayın. Harcı tepsiye dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla tamamen düzleyin.
5. Pekmez Sürün: Sulandırılmış pekmezi bir fırça yardımıyla hamurun üzerine nazikçe sürün. Bu, tatlının üzerinin nar gibi kızarmasını sağlayacaktır.
6. Dilimleyin ve Süsleyin: Hamuru pişmeden önce bıçakla boyuna uzun dilimler halinde hafifçe işaretleyin. Üzerine yer fıstıklarını dizin. 7. Pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü iyice kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. 8. Şerbetle Buluşturun: Fırından çıkan sıcak tatlıyı önceden belirlediğiniz çizgilerden tam olarak kesin. 2-3 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin. 9. Dinlendirin: Tatlının şerbeti tamamen çekmesi için en az 4-5 saat (ideali bir gece) dinlendirin ve servis edin.
ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI * İrmik Seçimi: En iyi sonuç için ince değil, orta veya kalın dokulu irmik kullanmaya özen gösterin. * Dinlendirme: Şambalinin en büyük sırrı dinlenmesidir. Harç pişmeden önce, tatlı ise şerbetlendikten sonra mutlaka dinlendirilmelidir. * Şerbet Dengesi: Tatlının sertleşmemesi için şerbetin buz gibi soğuk, tatlının ise fırından yeni çıkmış (ilk buharı gitmiş) olması gerekir.
