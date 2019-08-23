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Tilkiler Kastamonu kent merkezini 'mesken tuttu'

Kastamonu'da 5 tilkinin kent merkezinde devlet hastanesi, adliye binası ve sanayi sitesi arasındaki boş arazide yaşam alanı oluşturması, ilginç görüntüler meydana geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:22
Tilkiler Kastamonu kent merkezini 'mesken tuttu'

Kurnazlıkları ile masallara konu olan tilkiler, Kastamonu'da kent merkezindeki boş bir araziyi mesken tuttu.

Kuzeykent Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce bir tilki, devlet hastanesi, adliye binası ve sanayi sitesi arasındaki metruk yapıların bulunduğu boş arazide yaşamaya başladı. Zamanla başka bir tilkinin de geldiği bölgede dişinin 3 yavru dünyaya getirmesiyle "aile" genişledi.

Tilkilerin şehrin ortasındaki otluk bölgede yaşam alanı oluşturması, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Mahalle sakinlerinden Vedat Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk tilkiyi bölgede 5 yıl kadar önce gördüğünü söyledi.

Tilkinin burada yiyecek aradığını belirten Çalışır, "Dairemiz bu araziye bakıyor. Soğuk bir şubat ayıydı, bir tilkiyi yiyecek ararken gördüm. Belirli zamanlarda araziye yiyecek bıraktım. Karnı doyduğu için herhalde o da buraya yerleşti." dedi.

Aradan geçen zamanda tilkilerin sayısının arttığını dile getiren Çalışır, şunları kaydetti:

"Şimdi burada 2 yetişkin ile 3 yavru tilki var. Şehrin merkezindeyiz. Bir yanımızda devlet hastanesi, bir yanımızda adliye, diğer yanımızda yeni sanayi sitesi var. Şehrin göbeğindeyiz ama bu küçük arazide onlar çok mutlu. Site sakinleri olarak biz de çok mutluyuz. Balkonumuzda otururken tilkilerin yaşamını görme fırsatını buluyoruz. Çocuklarımız da onlara çok meraklı. Ailece balkonda oturup onların oynamalarını izlemek çok güzel bir duygu. Biz tilkilerle yaşamaktan çok mutluyuz. İnşallah burada yaşamaya devam ederler."

Mehmet Sadık Çataloğlu da sitede yaşayan herkesin tilkileri sevdiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız onları görme ve tanıma fırsatı buluyor. Kitaplardan, dergilerden değil de canlı canlı görüyorlar. Onların beslenmesini, yaşantısını izliyoruz. Bu canlıları korumalıyız." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:22
  1. Doğal yaşam
  2. hayvansever
  3. Kastamonu
  4. tilki
  5. Anadolu Ajansı

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