TikTok’a kandı: Güneş’e çıplak gözle yarım saat baktı! Deneme sonucu bir anda dışarı çıkamaz hale geldi

İsrail’de yaşayan bir kadın, TikTok’ta gördüğü “Sağlık için Güneş’e çıplak gözle yarım saat bakma” tavsiyesine uyunca, gözlerinde geri dönülemez hasar oluştu.

İsrailli 25 yaşındaki Rachel, sosyal medya platformu TikTok’ta “Yarım saat boyunca doğrudan Güneş’e bakmanın vücuda Güneş Enerjisi yüklediğini ve sağlık açısından ek faydalar sağladığını” belirten bir videoya denk geldi. Videoda “Eski Mısırlılar’ın Güneş’le ilgili bu sırrı bildikleri” ancak hükümetlerin bazı nedenlerden dolayı bu bilgiyi sakladığı bile öne sürülüyordu. Genç kadın, tavsiyeye uyunca görüşü bulanıklaşmaya başladı. Görüş alanında siyah bir nokta beliren Rachel, başlangıçta bunun geçici olduğunu düşünerek doktora gitmedi.

KALICI HASAR OLUŞTU

Bir hafta sonra görüşü düzelmeyince göz doktoruna giden Rachel, burada gözlerinin retina bölgesinde geri dönüşü olmayan hasara neden olan lezyonlar oluştuğunu öğrendi. Doktorlar, Güneş’e koruyucu olmadan bakan ve hastaneye başvurmaktan geç kalan Rachel’ın iki gözünün de odaklanma yeteneğini kaybettiğini ve artık kısmen görebileceğini söyledi. Uzmanlar, sosyal medya platformlarında yayılan sağlık tavsiyelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.