TikTok YouTube’a rakip oluyor

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en büyük kısa video paylaşma platformlarından TikTok, büyük yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre TikTok, yakın zamanda 30 dakikalık video yüklemeye izin verecek. İşte ayrıntılar…

TikTok, 30 dakikalık videolar yüklemeye izin verecek

Bildiğiniz üzere TikTok‘un kısa video paylaşma platformu olarak adlandırılmasının nedeni, tabii ki kısa videoların yer alması. Öyle ki sadece birkaç dakika içerisinde birkaç içerik izleyebiliyorsunuz. Ancak bu durum son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte değişti ve değişmeye de devam ediyor.

Kısa videoların paylaşılabilmesi ile popülerlik kazanan TikTok’ta ilk başta maksimum video süresi 15 saniyeydi. Bu süre daha sonrasında 1 dakika, 3 dakika ve ardından da 10 dakikaya kadar çıkarıldı. Akabinde bir kez daha güncelleme yapılarak 15 dakika oldu. Son gelişmelere göreyse bu süre yine uzuyor.

Aktarılan bilgilere göre TikTok, İngiltere’deki kullanıcılarda 30 dakikalık video yükleyebilme seçeneğini test ediyor. Bu bağlamda YouTube‘a rakip olmaya çalışan uygulama, kısa video formatından uzaklaşıyor gibi görünüyor.

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Peki neden?

İlk olarak 15 saniyelik videolara izin veren TikTok, şimdi neden bu süreyi 30 dakikaya çıkarıyor? Bu değişikliğin sebebi, tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla içerik üreticisini kendine çekmek. İçerik üreticileri, uzun videolar yayınlamak için YouTube‘u tercih ediyordu. Artık TikTok da bir seçenek olacak. Ayrıca, 25 ile 30 dakikalık kısa süreli bölümlerden oluşan dizileri de uygulamada görebiliriz.

Tabii bu değişikliğin kullanıcı tarafında nasıl karşılanacağı daha merak konusu. Zira herkes uzun video izlemeyi sevmeyebilir. Hatta kullanıcıların büyük çoğunluğu, TikTok‘u sadece kısa video izlemek için ziyaret ediyor. Bu değişikliğin kullanıcı tarafında nasıl bir sonuç yaratacağını yakında göreceğiz.

TikTok, 30 dakikalık videolar yükleyebilme seçeneğini şimdilik test ediyor. Bu bağlamda tüm ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bu noktada tahminler önümüzdeki ayları işaret etse de şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok.