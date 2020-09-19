TikTok ve WeChat'i yasaklamışlardı! Çin'den ABD'ye bomba yaptırım! Dünya ekonomisi sarsılacak

ABD’nin Çin’e uyguladığı sosyal medya yaptırımı sonrası bir karşı hamle de Çin’den geldi. Çin, ABD’ye ait güvenilmez şirketleri ve kişileri ifşa ederek bu firmalar üzerinden ABD’ye darbe vurmak istiyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan ekonomik krizin etkileri tüm dünyada yankı uyandırırken, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından Çin’e yapılan bir yaptırım çok ses getirmişti. ABD, tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması TikTok ve Whatsapp’ın alternatifi olan WeChat uygulamasının kullanımını yasakladı. Bu yasaklamanın ardından Çin ise, ABD’ye ait güvenilmez şirketler ve kişileri ifşa ederek bir darbe vurma hazırlığında. Düzenlenecek listenin detayları şu anda belli değil.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği veya kalkınma çıkarlarını tehlikeye atan kişi ve kuruluşlar kara listeye alınarak yaptırımlar uygulanacak. Listeye giren kişi ve şirketlerin Çin'den ithalat veya bu ülkeye ihracat yapması yasaklanacak. Bunların ülkeye yatırım yapmaları da engellenebilecek”

İthalat ve ihracat yasağı gelecek

Güvenilmez şirketler listesine giren firmalara ithalat ihracat yasağının yanı sıra para cezası da kesilecek.

Dünyanın en büyük ithalat ihracat payının ABD ile Çin arasında olması ekonomik olarak büyük sorunları da beraberinde getirecek.