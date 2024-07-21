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Sosyal Medya TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 09:02:00 -

Gittiği restoranlarda TikTok yayını açıp mekanın reklamını yaptığı gerekçesiyle hesap ödemek istemeyen bir Tiktok kullanıcısı, canlı yayın esnasında mekandan kovuldu.

Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin popüler mekanlarda içerik üretip bu sayede hesap ödemeden çıkma çabaları sıkça gündeme geliyor. Ancak bu durum her zaman işletmeler tarafından hoş karşılanmıyor. Söz konusu olayda, TikTok kullanıcısı, restoranın tanıtımını yaptığı iddiasıyla hesabı ödemeyi reddetti. Mekan yetkilileri ise bu durumu kabul etmeyerek, kullanıcıyı mekandan dışarı çıkardı. Bu anlar, TikTok kullanıcısının canlı yayında olması sebebiyle anbean kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu olay, sosyal medya fenomenleri ve işletmeler arasındaki ilişkilerin sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. İşletmeler, fenomenlerin sağladığı reklam değerini göz ardı etmeden, hizmet karşılığında ödeme yapma zorunluluğunu hatırlatıyor.

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