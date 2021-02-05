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Teknoloji TikTok hesap silme nasıl yapılır? TikTok hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?
Teknoloji

TikTok hesap silme nasıl yapılır? TikTok hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

TikTok video içerikli bir sosyal medya uygulamasıdır. TikTok’ta çekilen bazı videolar akım oluşturuyor. Bu sebeple TikTok kullanıcısı her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmakta. Lakin bazı kullanıcılar bu durumdan rahatsız olmaya başladıkları için TikTok uygulamasını silmek istiyor. Peki, TikTok hesabı nasıl silinir ve TikTok hesabı nasıl kapatılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 15:17:00 -
TikTok hesap silme nasıl yapılır? TikTok hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

Son yılların popüler video paylaşma uygulaması olan TikTok dünya çapında birçok kullanıcısı bulunmakta. Çeşitli içeriklerle ilgili video paylaşabilmesine izin veren uygulamanın sevmeyeni de çok. Video çeken aktif kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte kaliteli içerik gün geçtikçe azalmaya başladı. Bu durum TikTok kullanıcılarını uygulamadan uzaklaştırmaya yetti. Bu sebeple TikTok uygulamasını telefonun kaldırmak isteyenler gün geçtikçe çoğalmaya başladı. İşte “TikTok hesap silme nasıl yapılır ve TikTok hesabı nasıl kapatılır?” sorularının cevabı…

TikToK hesabı nasıl silinir?

Dikkat! Hesabınızı silmek kalıcıdır ve geri alınamaz. Silinen bir hesap kurtarılamaz.
1. Profil sekmenize gidin.
2. Ayarlar simgesine dokunun (...)sağ üst köşede.
3. Hesabımı Yönet> Hesabı Sil'e dokunun.
4. Hesabınızı silmek için uygulamadaki adımları izleyin.
Hesabınız silindikten sonra:
TikTok'ta oturum açmak için hesabı kullanamazsınız.
Yayınladığınız videolara erişimi kaybedeceksiniz.
Satın alınan öğelere erişiminizi kaybedeceksiniz ve geri ödeme alamayacaksınız.
Sohbet mesajları gibi paylaşılan bilgiler başkaları tarafından görünmeye devam edebilir.

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