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Dünya Tiktok fenomeni video çekerken öldü!
Dünya

Tiktok fenomeni video çekerken öldü!

Çin'de Xiao Qiumei adlı TikTok fenomeni, video çekerken yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:11:00 -
Tiktok fenomeni video çekerken öldü!

2 çocuk annesi olan ve vinç operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Çinli TikTokçu Xiao Qiumei, feci şekilde can verdi.

Her gün gittiği işinde çektiği komik videolarla fenomen haline dönüşen Xiao Qiumei, yeni bir video çekiyordu.

50 metreden düştü

Vincin tepesinde 50 metre yüksekliğe çıkan fenomen, bir anda düştü. Bu anlarda da elindeki telefonu kayıttaydı.

Fenomenin ölümü ailesi tarafından doğrulandı. Geçtiğimiz Salı günü öldüğü belirtilen fenomenin cenaze işlemleri de tamamlandı. 

Telefon ayrıntısı

Öte yandan aile, 100 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin, iş yerinde cep telefonu kullanmadığını öne sürdü.

Ancak bazı çalışma arkadaşları Xiao Qiumei’i elinde telefonla gördüklerini söyledi.

Devasa vinçleri çalıştırıyordu

Düzenli olarak günlük hayatından, işte yaşadığı deneyimleri gösteren videolar çeken Qiumei, devasa vinçleri çalıştırıp, komik danslar ediyordu.

Benzersiz imajı nedeniyle sosyal medyada popüler olan genç kadın, bir vinç operatörünün basmakalıp görüntüsüne uymadığı için çok seviliyordu.

 

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