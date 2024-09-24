Tiktok fenomeni 5'inci kattan atlayarak intihar etti, Dilan Polat hastaneye koştu!

Olay, gece geç saatlerinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, ikamet ettiği evin 5.’inci katının balkonunun henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı atlayarak intihar etti.

KÜBRA AYKUT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye geldi

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

Kaynak: İHA