TikTok çukurunda yeni rezalet patlak verdi! Tesettürlü öğretmenin karşısında büyük edepsizlik
Türk örf ve adetlerine, hiçbir toplumsal norma uymayan video paylaşım platformu TikTok'ta her gün yeni bir skandala imza atılıyor. Son olarak İzmir'de iki öğrencinin tesettürlü öğretmenleri karşısında yaptıkları tepki topladı.
Toplumunun ahlakına dinamit döşeyen TikTok'ta her geçen gün yeni rezilliklere imza atılıyor. Son olarak okullarda öğrenciler arasında akım haline gelen 'öğretmenlere karşı saygısızlık' videoları gayriahlaki boyutlara ulaştı.
İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan tesettürlü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti.
Öğretmenlerine karşı edepsizlikte bulunan öğrencilerin videosu sosyal medyada tepki toplarken; gençleri zehirleyen TikTok hakkında ise henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadı.
Disiplin soruşturması başlatıldı
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.
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