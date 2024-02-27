  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sergen Yalçın'dan İsrailli provokatör Jehezkel ile ilgili skandal açıklama! Bu gerçekten yakışmadı hoca

SİPER, GÜRZ, HİSAR... Türkiye havadan uçtan uca korunmaya alınıyor!

21 yıl ömrü var dediler 1 yılda çöktü! Metrobüs yolundaki 'Beton Yol' uygulaması sınıfta kaldı!

SGK ve emeklilikle ilgili her şey! Siz sorun, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın

NATO nedir ve ne zaman kuruldu? Hangi ülkeler üye?

Ali Erbaş'tan müthiş hamle! Helal olsun

'Geldim gördüm çaldım gittim' CHP’li başkana köçekli protesto!

Topraklarından fışkıran petrolü Türkiye'ye teklif eden ülke ilan etti: Ankara ile anlaştık

Şarlatan Adnan için kritik tarih belli oldu!

Kanada Türkiye’ye satmamıştı! ASELSAN daha iyisini yaptı! KAAN’a ‘Kartal gözü’ Bize yapamazsın de otur ve izle!
Sosyal Medya TikTok çukurunda yeni rezalet patlak verdi! Tesettürlü öğretmenin karşısında büyük edepsizlik
Sosyal Medya

TikTok çukurunda yeni rezalet patlak verdi! Tesettürlü öğretmenin karşısında büyük edepsizlik

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:49:00 - 2024-02-27 16:56:04

Türk örf ve adetlerine, hiçbir toplumsal norma uymayan video paylaşım platformu TikTok'ta her gün yeni bir skandala imza atılıyor. Son olarak İzmir'de iki öğrencinin tesettürlü öğretmenleri karşısında yaptıkları tepki topladı.

Toplumunun ahlakına dinamit döşeyen TikTok'ta her geçen gün yeni rezilliklere imza atılıyor. Son olarak okullarda öğrenciler arasında akım haline gelen 'öğretmenlere karşı saygısızlık' videoları gayriahlaki boyutlara ulaştı.

İzmir Konak'ta bulunan bir meslek lisesinde 2 öğrenci, ders vermeye çalışan tesettürlü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans edip, TikTok videosu çekti.

Öğretmenlerine karşı edepsizlikte bulunan öğrencilerin videosu sosyal medyada tepki toplarken; gençleri zehirleyen TikTok hakkında ise henüz herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Disiplin soruşturması başlatıldı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.

MEB'den Akran zorbalığıyla mücadelede önemli adım!
MEB'den Akran zorbalığıyla mücadelede önemli adım!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MEB'den Akran zorbalığıyla mücadelede önemli adım!

Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı
Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

Gündem

Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek
TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek

Aktüel

TikTok zehirlemeye devam ediyor! Etkileşim için kediye işkence ettiler, sınır dışı edilecek

TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor
TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

Teknoloji

TikTok videoları çocuk sağlığını zehirliyor

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti
O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

Sosyal Medya

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

TikTok’a kandı: Güneş’e çıplak gözle yarım saat baktı! Deneme sonucu bir anda dışarı çıkamaz hale geldi
TikTok’a kandı: Güneş’e çıplak gözle yarım saat baktı! Deneme sonucu bir anda dışarı çıkamaz hale geldi

Dünya

TikTok’a kandı: Güneş’e çıplak gözle yarım saat baktı! Deneme sonucu bir anda dışarı çıkamaz hale geldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23