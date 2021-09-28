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Dünya TikTok bu kez küçük kızı hastanelik etti
Dünya

TikTok bu kez küçük kızı hastanelik etti

Birçok ülkede tepkilere neden olan TikTok'taki bir akım nedeniyle 6 yaşındaki bir kız çocuğu hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:55:00 -
TikTok bu kez küçük kızı hastanelik etti

TikTok pek çok akım ile gündeme gelirken, 6 yaşındaki bir kız çocuğu hastanelik oldu. Mıknatıslı toplar ile yapılan akımı deneyeme çalışan küçük kız tam 23 tane yuttu. Bağırsağının dolanmasına ve kenetlenmesine neden olan bu mıknatıslar sebebiyle küçük kız stoma (bağırsak torbası) ile yaşamak zorunda kalabilir.

Günler boyunca bağırsaklarını parçalayan potansiyel olarak ölümcül 23 mıknatısı yutan küçük kızın annesi de olay hakkında konuştu. Mıknatısların TikTok videolarında dile takılan piercing’lerini taklit etmek için kullanıldığını gösterdiğinin altını çizdi.

Milliyet'in The Mirror'dan aktardığına göre aile, çocuğun odasında yuttuklarından da fazla mıknatıslı minik top buldu.

Kızın annesi, ‘’Bu mıknatısların gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu pekiştirmek istiyorum" dedi.

 

Çocuk ilk olarak eylül ayının ikinci haftası mide ağrısı yaşadı. Daha sonra iyileşmediği için apandisinde sorun olduğu düşünüldü ancak sonrasında gerçek suçlu bağırsakta bulundu.

Geçen aylarda ise İskoçya'da benzer bir olay yaşandı. Dokuz yaşındaki bir çocuk bir TikTok meydan okuması için mıknatıs yuttuktan sonra neredeyse ölüyordu.

Viral bir TikTok mücadelesinin ardından bunlara katılan küçük çocuklar mıknatıs yuttuklarında hastanelik oldu.

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