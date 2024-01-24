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Gündem Tıklamaya gerek yok biliyorsunuz! Bu da CHP'nin uzaya çıkışı
Gündem

Tıklamaya gerek yok biliyorsunuz! Bu da CHP'nin uzaya çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 16:30:00 -

CHP'li Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Smyrna Meydanı’na amazon kadın heykelleri yerleştirdi. Başkan Serdar Sandal, "Amazon kadınlarının çalışkan ve güçlü ruhlarını ilçemizde yaşatıyoruz" dedi.

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ortak çalışma yaptılar

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Smyrna Meydanı için yeni bir heykel düzenlemesi yaptı.

Bayraklı tarihinin önemli sembollerinden amazon kadınlarının farklı figürlerini içeren heykeller, meydandaki yerini aldı.

Vatandaşlar beğeniyle karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl önce gerçekleştirdiği Smyrna Heykeli Yarışması’nda birinci olan, dört figürden oluşan Smyrna’nın yeni heykelleri, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

"Modern Bayraklı için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, heykellerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Tarihiyle, değerleriyle bütünleşen, güçlü bir Bayraklı oluşturuyoruz. Kent kimliğinden kentsel dönüşüme, altyapıdan sosyo-kültürel etkinliklere, spordan sağlığa, sosyal yardımlardan fiziki yatırımlara kadar örnek bir ilçe haline geldik. Bir yandan da ilçemizin değerlerine sahip çıkıyor, yollarımızı, kaldırımlarımızı, kavşaklarımızı yeniliyoruz. Heykellerin oluşturulmasında ve konulmasında bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum. Daha modern ve güzel bir Bayraklı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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