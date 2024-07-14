Tıkla aradaki değişimi gör! QR kodu tarayıcısının yeni tasarımı ortaya çıktı

QR kodlar, günümüzde hemen her yerde karşımıza çıkıyor ve modern akıllı telefonlar, bu kodları taramak için hızlı ve kullanışlı bir yöntem sunuyor. Android telefonlar, sistem içine entegre edilmiş QR kod tarama işlevselliğiyle geliyor. Bu fonksiyon, bazı küçük ama önemli eklemeler dışında genellikle pek değişmiyor. Ancak, en son Google Play hizmetleri beta sürümünde bulunan yeni kanıtlar, bir yeniden tasarımın yolda olduğunu gösteriyor.

Android QR kod tarayıcısı yeni tasarımının detayları

Android’in QR kod tarayıcısında yapılacak değişiklikler, v24.28.30 beta sürümünde keşfedildi. Android Authority’nin yaptığı incelemeler, Android’in QR kod tarayıcısının yeniden tasarlanan arayüzünü ortaya çıkardı. Kullanıcılar, bu işlevselliğe Android telefonlarının Hızlı Ayarlar kutucuğundan veya uygulama çekmecesinden (Pixel telefonlarda) ulaşabiliyor. Android’in stok Kamera uygulaması da QR kodlarını tarayabiliyor, ancak Hızlı Ayarlar çözümü bu işlemi biraz daha kolaylaştırıyor.

Mevcut formda, dahili QR kod tarayıcısını etkinleştirmek, büyük bir vizörün açılmasını sağlıyor ve ekranın sağ üst köşesinde iki düğme yer alıyor: bir el feneri düğmesi ve bir geri bildirim düğmesi. Ekranın alt kısmında ise “Fotoğraftan tara” seçeneği ile bir galeri simgesi bulunuyor, bu da kullanıcıların kaydedilmiş görüntülerden kod taramalarına olanak tanıyor.

Yeni tasarımla birlikte, el feneri, “Fotoğraftan tara” ve geri bildirim seçeneklerinin tümü ekranın alt kısmındaki bir hap şeklindeki kutunun içine yerleştiriliyor. Android Authority’ye göre, bu yeniden düzenleme, kullanıcıların QR kod tarayıcısını tek elle kullanırken daha rahat erişmesini sağlıyor.

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Ekranda “QR kodu tara” yazan metin de artık vizörün hemen üstünde bulunan hap şeklindeki bir kutuya taşınmış durumda. Önceki tasarımda bu metin vizörün hemen altında yer alıyordu. Ayrıca, sol üst köşedeki kapatma düğmesi (x) yeni tasarımla birlikte kaldırılmış.

QR kod tarayıcısında yapılan bu yeniden konumlandırma değişikliklerine ek olarak, yeni bir animasyon da geliyor. Bu animasyon, tarayıcı tetiklendiğinde ortaya çıkıyor ve ekran vizörünün hafifçe genişleyip yerine geri düşmesi şeklinde bir hareket içeriyor. Büyük bir değişiklik olmasa da bu yenilik, kullanıcı deneyimini bir nebze de olsa tazeliyor.

Bu yeni eklemelerin Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı belirsiz, ancak Google Play hizmetleri beta sürümünde zaten görüldükleri için geniş çaplı yayılımın çok uzakta olmadığını umuyoruz.

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