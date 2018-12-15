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Tıkalı giderleri açmanın doğal yöntemleri

Tıkalı giderler can sıkıcı olduğu gibi temizlenmesi de zor olabiliyor. Ama bu yöntemlerle çok pratik.

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:29
Tıkalı giderleri açmanın doğal yöntemleri

1. ESKİ MODA DİRSEKLERDE YAĞ BİRİKMESİ

Bazen tıkanmış bir giderler sadece sıcak su yeterli olacaktır. Biriken yağlar özellikle dirseklerde kalır. giderin içindeki suyu mümkün olduğu kadar boşaltın ve sıcak su dökün. Biriken yağları eriterek giderin açılmasını sağlar.

2. SİRKE VE KARBONAT

Sirke ve karbonat en büyük drenaj sökücüdür ve bunun için çok uygun maliyetlidir! Karbonat ve sirke içindeki asidik içeriğin alkali kalitesi iyi bir tahliye temizleyicisidir. Bu ürünlerle birlikte bir bardak sıcak suya da ihtiyacınız olacak.
Önce, sıcak suyu gidere dökün, ardından bir bardak karbonatı boşaltın. Sonra, giderin üstünü örtmek için ıslak bir bez kullanın ve yaklaşık 10 dakika bekletin.

10 dakika sonra, bir bardak sirke boşaltın ve bir kez daha birer bardak sıcak su dökün. Giderinizin açıldığını göreceksiniz.

3. HİDROJEN PEROKSİT VE KARBONAT

Çoğu insan banyoda bir şişe hidrojen peroksit tutar, bu iyi bir fikirdir. Bir fincan perokside bir yemek kaşığı karbonat ekleyin ve tıkanmış gidere suyunu dökün. Bir miktar köpüklenme fark edeceksiniz; Bunun olması normal endişe etmeyin. Yaklaşık 15 dakika bekletin, ardından sıcak su ile devam edin.

4. TEL ASKI

Drenajınızın neden tıkandığını bilmiyorsanız ve bir bez veya saç kıllarının tıkadığını düşünüyorsanız bir tel askı işinize yarayabilir. teli, gidere girecek gibi düzleştirin. Giderin içine sokun ve ilerleyin. tel askının kavisli ucu giderde bulunan tıkanıklık nedenlerini alacaktır.

5. BULAŞIK SABUNU VE SICAK SU

Bulaşık sabunları yağla mücadele malzemeleri içerir, bu nedenle yağ ile tıkanmış giderlerinizi açmanıza yardımcı olur. Drenaja doğrudan bir miktar sabun dökün ve ardından biraz sıcak su ilave edin. Yağlı tıkanıklıklara dikkat etmeli ve bu işlemi haftada bir kez tekrarlamalısınız.

6. TUZ, LİMON VE SİRKE

Tuz, limon ve sirke güçlü bir drenaj temizleme üçlüsüdür. Gerçekten de, basit bir yöntemdir. İsterseniz tuzu tek başına da kullanabilirsiniz. Çünkü tuz çok doğaldır, drenaj borularının içini temizlemenize yardımcı olabilir.

Tuz, limon ve sirke kullanmak için, eşit parça tuz ve sirke (her biri 1 bardak) gerekir. Her iki malzemeyi bir kaseye dökün ve karıştırın, daha sonra karışıma yarım bardak limon suyu ekleyin ve karıştırın. Kalın bir macun olmaması gerekiyor. Kalın olursa biraz daha limon suyu ekleyebilirsiniz.

Sonra, karışımı drenaja dökün ve tıkanıklığın ciddiyetine bağlı olarak 15-30 dakika bekletin. Süre dolduğunda, bir bardak sıcak su dökün.

Bu, inatçı tıkanıklıklarda bile çok etkili bir yöntemdir, çünkü limondaki asitlik gerçekten kir, yağ ve çıkarılması zor kirleri yok eder.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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