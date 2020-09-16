TİKA’dan Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele eğitimi

KİEV (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi ile Ukrayna Mali Denetim Akademisi 3 günlük "Yolsuzluk ile Mücadele" eğitim programını tamamladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında, 14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Ukrayna kurumlarının katılımıyla uzaktan eğitim programı gerçekleştirildi.

Programa, Ukrayna Mali Denetim Devlet Servisi, Yolsuzluk ve Diğer Yasal Olmayan Yollarla Edinilen Aktiflerin Araştırılması ve Yönetimi Ajansı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Devlet Araştırma Bürosu gibi yolsuzlukla mücadele alanında görev yapan kurumlardan 23 uzman katıldı.

Mali Denetim Akademisi Başkanı Prof. Anton Chubenko, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Esin Acar Ergin program açılışını gerçekleştirdiler.

Türkiye ile Ukrayna arasında yolsuzlukla mücadele alanında bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşılması hedeflenen programda, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanındaki mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgiler, Ukraynalı kurumlarla paylaşıldı.