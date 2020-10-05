  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Sierra Leone'de 1000 aileye gıda yardımı
Aktüel

TİKA'dan Sierra Leone'de 1000 aileye gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:57:37 -
TİKA'dan Sierra Leone'de 1000 aileye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’nun yürüttüğü "Gıda Sepeti Projesi" çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, yardım kapsamında 25 ton pirinç, 25 ton şeker, 5 ton sıvı yağ, 2,5 ton bebek maması ve 25 ton tuzun, Türkiye’nin Freetown Büyükelçisi Deha Erpek tarafından Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşinin ofisinde düzenlenen törenle Bio'ya teslim edildiği bildirildi.

Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, verilen destekten dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, taleplerine kısa süre içinde ve en etkin şekilde karşılık verilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bio, "Yardım malzemeleri ülke çapında ihtiyaç sahiplerine en adil şekilde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Türkiye’nin her daim Sierra Leone’nin yanında olduğunu ve ikili ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulayan Büyükelçi Erpek de "Türkiye, zor zamanlarında Sierra Leone’ye elinden geldiğince destek vermeyi sürdürecek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay