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TİKA'dan Peru'da Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:22:28 -
TİKA'dan Peru'da Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Peru'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Peru Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Ajansı (APCI) ile iş birliğinde Tumbes Bölge Hastanesine tıbbi ekipman yardımı yapıldı.

Tıbbi malzemelerin teslim törenine, Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra ve Tumbes Bölge Valisi Wilmer Florentino Dios Benites katıldı.

Törende konuşan Meza-Cuadra, pandemiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekerek kendilerine desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Teslim edilen tıbbi malzeme, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalar başta olmak üzere bölgede yaşayan halka yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi için kullanılacak.

Güney Amerika’da Brezilya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke Peru’da 68 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi.

Dünyada en çok vaka görülen ülkeler arasında 14. sırada yer alan Peru'da şu ana kadar 1961 kişi salgından hayatını kaybetti.

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