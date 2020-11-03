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Aktüel TİKA'dan Namibya'ya bilgisayar laboratuvarı
Aktüel

TİKA'dan Namibya'ya bilgisayar laboratuvarı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:06:41 -
TİKA'dan Namibya'ya bilgisayar laboratuvarı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya’da 500 öğrenci kapasiteli "Online Eğitim-Öğretim Merkezi"ne bilgisayar laboratuvarı kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 500 öğrenci kapasiteli ve bölgenin merkez okulu olan Kanone Kombine Okulu'nun "Online Eğitim-Öğretim Merkezi"ne, bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvara TİKA tarafından 25 bilgisayar ile bir yazıcı temin edildi.

Merkezde internet erişimi ile öğrenciler sınıfın fiziki sınırlarını aşıp, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek.

Bilgisayar destekli eğitim sayesinde öğrencilerin, karşılıklı etkileşim yoluyla eksikliklerini ve performansını tanıması, grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımı ile derse ilgilerinin artması hedefleniyor.

Bölgede tek olan bilgisayar laboratuvarında halk için de mesleki eğitimler verilmesi planlanıyor.

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