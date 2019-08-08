TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik eğitimleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) işbirliğiyle Mozambik Girişimcilik Programı kapsamında Mozambik’te bir hafta boyunca söyleşi ve eğitimler düzenlendi.

Eğitimlerde girişimcilerin sağlıklı yönlendirilmesi ve desteklenmesi adına iş modeli geliştirme ve kanvas model konuları işlendi. Dört günlük eğitimi başarıyla tamamlayan Madina İsmael, “Bu eğitim sonrasında artık sıra bizim bildiklerimizi aktarmamızda” dedi.

Programın devamında Mozambik Müslüman İşadamları Derneği (AMEEM) ile birlikte iş adamlarına yönelik girişimcilik eğitimleri verildi. Farklı sektörlerden 27 iş adamına iş planı geliştirme, ağ kurma ve yenilikçi iş yaklaşımı konuları anlatıldı. Katılımcılardan tekstil üzerine işletme sahibi Musa Aiji eğitim sayesinde işini bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli bilgiye sahip olduğunu belirtti.

Programın son ayağında ise genç girişimciliğinin desteklenmesi adına D.E.V. Moçambique ile gençlere yönelik söyleşi düzenlendi. Üniversite öğrencilerine yeni iş kurma ve girişimcilik noktasında geleceklerini şekillendirmeye yönelik ipuçları verildi.

Girişimcilik ekosisteminde 100’den fazla paydaşa ulaşılan programın bir sonraki aşamasında Mozambik’te kuluçka ve iş geliştirme merkezinin kurulması hedefleniyor. Yeni bir iş fikrine sahip olan fakat nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen kişilerle küçük ölçekli işletme sahibi olup işini büyütmek isteyenlerin hedeflendiği girişimcilik eğitimleriyle Mozambik ekonomisinin gelişimi desteklenerek Türkiye ile ikili ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.