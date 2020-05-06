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TİKA’dan Moğolistan’ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:39:40 -
TİKA’dan Moğolistan’ın Kovid-19'la mücadelesine destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla maske üretim atölyesi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Askeri Hastanesindeki sağlık çalışanları başta olmak üzere risk gruplarında yer alanlara dağıtılmak üzere maske üretilecek.

Hoton Türklerine yönelik TİKA tarafından kurulan biçki dikiş atölyesinde başlayan çalışmayla 15 bin adet anti alerjik koruyucu maske üretilmesi planlanıyor.

Söz konusu atölyede çalışan Hoton Türkü Binya Horloo, TİKA’nın desteğiyle kurulan atölyede günde 1000 maske üreterek pandemiyle mücadelede ülkelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ülkesindeki sağlık çalışanlarına destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Horloo, bu vesileyle Türk halkı ve TİKA’ya Moğol halkı adına teşekkürlerini iletti.

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