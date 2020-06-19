TİKA’dan Moğolistan’da müzik eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Övörhangai vilayetindeki Yösönzuil İlçe Devlet Okulu’nun Müzik Sınıfını onararak, okula gitar, flüt, at başlı çalgı ve ukulele gibi müzik enstrümanı desteğinde bulundu.

Moğolistan’ın Başkenti Ulanbator’dan 430 km mesafede bulunan Övörhangai Vilayeti Yösönzuil ilçesi 3.034 nüfusa sahip olup, ilçede 1969 yılında kurulan tek devlet okulu bulunuyor. Okul 49 öğretmeniyle, ilk, orta ve lise binalarının yanı sıra bir adet yurt binası ile 520 öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Öğretmen ve velilerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin eğitim ve kişisel gelişme ortamının iyileştirilmesi, serbest zamanlarını verimli ve doğru bir şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla müzik sınıfı TİKA tarafından yenilenerek ilçe kaymakamına teslim edildi.

Proje teslimi esnasında konuşan Yösönzuil İlçe Kaymakamı Mönhbayar Dondog, “Çocuklarının sanatsal gelişimi ve modern eğitim ortamının oluşturulmasına büyük katkı sağlayan TİKA’ya teşekkür ederim” dedi.

Yösönzuil Okul Müdürü Bolormaa Naidan ise yaptığı konuşmada, TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 1969 yılından bu yana ilçe halkının çocuklarına genel eğitim veren köklü okullarının eğitim standartlarının bir üst seviyeye getirildiğini dile getirdi. Projeden 400 öğrencinin doğrudan faydalanacağını belirten Bolormaa, “Tüm okul öğrencileri ve ebeveynleri adına Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya teşekkür ederim” dedi.