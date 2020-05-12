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TİKA'dan Moğolistan'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:52:37 -
TİKA'dan Moğolistan'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan vesilesiyle ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Moğolistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan bin yardım paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Moğolistan'da her yıl ramazanda yaptığı yardımlara bu sene Kovid-19'la mücadeleye destek kapsamında hijyen setleri de ekledi.

Bu kapsamda, Ulanbator'un Nalayh ve Songinhairhan belediyelerinin sınırları içinde yer alan dar gelirli ailelerin yanı sıra Narhan Çocuk Esirgeme Merkezi, Badamlyanhua Çocuk Esirgeme Yurdu, İtgelt Yaşlı ve Engelliler Bakımevine 600 koli yardım paketi dağıtıldı.

Ülkenin en batı bölgesinde yer alan ve Müslüman asıllı Kazak vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bayan-Ölgiy Vilayetinde de dar gelirli 400 aileye yardım paketi ulaştırıldı.

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