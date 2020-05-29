TİKA’dan Moğolistan tarımına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın Hentii vilayetinde 250 tonluk yer altı sebze deposu inşa ederek, 500 üyeli "Hentii Sebze Yetiştiricileri Kooperatifi"ne destekte bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkent Ulanbator’dan yaklaşık 338 kilometre mesafede bulunan Hentii vilayetinde, toplam 90,2 bin hektar alanda tarımsal faaliyet yapıldığı, 400-500 hektar alanda patates, soğan, kabak, havuç, turp ve şalgam gibi sebzeler yetiştirildiği belirtildi.

Sebzelerin uzun süreli bozulmadan ve sağlıklı şekilde depolanması amacıyla havalandırma ve iklimlendirme sistemine sahip, 5 metre derinlikte 300 metrekarelik alanda yer altı sebze deposu kurulduğu kaydedilen açıklamada, bu depo ile raf ömürleri uzatılan ürünlerin pazar payının da artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hentii Vali Vekili Herlenculuum Gantömör, deponun teslim törenindeki konuşmasında, yerel sebze yetiştiricilerinin en önemli sorunlardan birinin sebze deposu yetersizliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yer altı depo taleplerimizi karşılayarak projeyi gerçekleştiren TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne, Hentii Valiliği ve yerel halkı adına şükranlarımı iletiyorum. Sebze yetiştiriciliği yapan 500 vatandaşımız depodan faydalanacak, halkımız güvenilir ve taze sebzeleri dört mevsim tüketebilecek ve tarımsal faaliyetlerimizin kapasitesi artacaktır."

TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer de Moğolistan’da tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki önemine değinerek, Hentii sebze yetiştiricileri ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıyla üretimlerin artırılmasını umut ettiklerini belirtti.