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TİKA’dan Meksika’daki Maya yerlilerine sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’da yerli nüfusun en yoğun olduğu Yucatan Eyaleti Oxkutzcab Bölge Hastanesi birimlerine diyabet hastalığının teşhisi için gerekli malzeme ve ekipman desteği sağladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:09
TİKA’dan Meksika’daki Maya yerlilerine sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’da yerli nüfusun en yoğun olduğu Yucatan Eyaleti Oxkutzcab Bölge Hastanesi birimlerine diyabet hastalığının teşhisi için gerekli malzeme ve ekipman desteği sağladı.


Meksika’nın 25 milyondan fazla nüfusu genel itibariyle ülkenin iç ve güney kesimlerinde yaşıyor. Ülkede yerliler genelde beslenme, temiz suya ulaşım, barınma, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetlerin yeteri kadar ulaştırılamadığı kırsal kesimlerde hayatlarını idame ettiriyor. Bu yerli topluluklar arasında bir zamanlar Meksika, Guatemala ve Belize’de hüküm süren Mayaların soyundan gelen yerliler de bulunuyor. Maya yerlileri bilhassa Yucatan yarımadasında yoğun olarak yaşıyorlar.


Meksika Yerli Halklar Ulusal Enstitüsü (INPI), Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu (IMSS BIENESTAR) ve IMSS Vakfı işbirliğinde, TİKA tarafından çoğunluğu Maya yerlisi diyabet hastalarına hizmet veren Oxkutzcab Bölge Hastanesi bünyesindeki 15 kırsal, 1 kentsel ve 2 mobil tıbbi kliniğe taşınabilir glikozile hemoglobin analiz cihazı ve gerekli diğer ekipman (kontrol solüsyonları, kapiler ve test kitleri) temin edildi. Verilen bu destek sayesinde diyabet hastalığının erken tanı ve teşhisinin yapılması, hastalığın erken evredeki komplikasyonlarının asgari seviyeye indirilmesi ayrıca sağlık hizmetlerine erişim imkanları kısıtlı olan diyabet hastası yerlilerin kontrol ve takiplerinin kolayca yapılması sağlanmış oldu.


Projenin açılış ve teslim töreninde konuşan Meksika Yerli Halklar Ulusal Enstitüsü (INPI) Uluslararası İlişkiler Direktörü Saul Vicente Vazquez, TİKA ile 2016 yılından bu yana yerli halklara yönelik proje işbirliklerinin artarak devam ettiğini ifade etti. Vazquez: “Böylesine anlamlı bir projeyi gerçekleştirdiğinden dolayı TİKA’ya ediyorum. Yapılan tüm destekler için Türkiye’ye minnettarım”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:09
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