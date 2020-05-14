TİKA'dan Macaristan'da çocuk merkezine gıda ve hijyen paketi desteği

BUDAPEŞTE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Cseppkö Çocuk Merkezi'ne gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğü tarafından Budapeşte'deki Cseppkö Çocuk Merkezi için temin edilen gıda ve hijyen paketleri, Merkezin yetkililerine teslim edildi.

Koordinatör Seda Dağlı, yaptığı konuşmada, ''Geleceğe umutla bakabilen, güven, dostluk, paylaşma gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenen, toplumla iç içe ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiştirilmesine vesile olan Cseppkö Çocuk Merkezi'nin ev ortamında, aile sıcaklığında yaşayan sevgili çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ve Merkezin fedakar çalışanları için sağladığımız yardım ile içinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda toplumsal eşitlik, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teminine katkı sunmayı diliyoruz.” ifadesini kullandı.

İnsan Kaynakları Bakanlığına bağlı olarak 2013'ten bu yana Budapeşte'nin 2. bölgesinde faaliyet gösteren Cseppkö Çocuk Merkezi, 177 kişilik kapasitesi ve yüzden fazla çalışanı ile ailesi bulunmayan veya ailesi ile birlikte yaşaması uygun olmayan çocuklar ve gençler için korunma, bakım hizmeti ve sosyal imkan sağlıyor.