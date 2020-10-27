TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim veren okullara destek

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen "10 Temel Eser" isimli proje kapsamında, Kuzey Makedonya'daki 26 belediye ve Türkçe eğitim veren 64 okul kütüphanesine 10 bin kitap dağıtıldı.

Zor Derneği tarafından hazırlanan, yerli Türk yazarların çocuklar için yazdığı ve ülkedeki ilkokullarda yardımcı ders kitabı olarak kullanılan eserleri içeren projenin tanıtım programı, başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda yapıldı.

Programa Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula ve sınırlı sayıda davetli katıldı.

Murat, burada yaptığı konuşmada, yayınlanan eserlerin Kuzey Makedonya'da yazılmış, basılmış ve okunacak eserler olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Makedonya'nın yapıcı unsuruyuz, kurucu unsuruyuz." dedi.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın dost ve kardeş devleti olduğunun altını çizen Murat, Türkiye'nin bunu salgın döneminde de gösterdiğini söyledi.

Eren de Balkanlar'a sık sık gelmeye gayret ettiklerini belirterek, Türkiye'nin özellikle son 15 yılda farklı bir dış politika izlediğini ve bunun en iyi hissedildiği bölgelerin başında Balkanlar'ın, Kuzey Makedonya'nın ve Üsküp'ün geldiğini vurguladı.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun bir asrı devirmiş bir çınar, önemli şahsiyetler yetiştirmiş ve Üsküp'te Türklüğün bayraktarlığını yapmaya devam eden bir okul olduğunu kaydeden Eren, yapılan bu projenin de kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

TİKA'nın, gönlü bu topraklarda atan ve burada eğitim almış insanların çocuklar için yazdığı hikayeleri yeniden bastığını aktaran Eren, TİKA'nın çalışmalarının tüm Balkanlar'da varlığını hissettirdiğini vurguladı.

- Okulsuz ve öğretmensiz Türk köyü kalmadı

Söğüt ise TİKA'nın Rumeli Türklerinin eğitimine, altyapısına, okulların inşası ve donanımına büyük katkılar sağladığını aktararak, "Neredeyse okulsuz ve öğretmensiz Türk köyümüz, Yörük köyümüz kalmadığını biliyorum. Artık Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla nesillerin inşasına gayret sarf etmektedir." dedi.

Derneğin proje sorumlusu Hacer Sülooca da dernek olarak temel amaçlarının çocukların sağlıklı eğitim almasının yanı sıra bilinçli bireyler olarak yetişmeleri olduğunu kaydederek, kendilerine destek veren Türk kurumlarına teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun olarak idrak edilen programın sonunda davetliler okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.