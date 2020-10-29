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Aktüel TİKA'dan Kolombiya'ya solunum cihazı ve termal kamera desteği
Aktüel

TİKA'dan Kolombiya'ya solunum cihazı ve termal kamera desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:56:39 -
TİKA'dan Kolombiya'ya solunum cihazı ve termal kamera desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kolombiya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 3 solunum cihazı ve 3 termal kamera temin ettiği bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Başkan Yardımcılığı, Kolombiya Sağlık Bakanlığı ile Kolombiya Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) iş birliğiyle salgınla mücadele amacıyla 3 solunum cihazı ve 3 termal kamera temin edildi.

Kolombiya’nın en az gelişmiş bölgelerinden Choco Departmanı Quibdo şehrinde San Francisco de Asis ESE Hastanesinde kullanılacak solunum cihazları sayesinde salgından etkilenen yoğun bakım hastalarına tedavi imkanı sağlanacak.

Türkiye'ye verilen destekten ötürü teşekkür eden Kolombiya Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, yaptığı açıklamada, "Krizin ortasında uluslararası dayanışma çok değerlidir. Salgın nedeniyle tüm ülkelerin zor bir dönemden geçtiği bu zamanda verilen destek çok önemli, bu destek Pasifik bölgesinde hayat kurtarmamıza yardımcı olacak bir destektir." ifadelerini kullandı.

Choco Valisi Ariel Palacios Calderon da yaptığı açıklamada, "San Francisco de Asis Hastanesinde kullanılacak 3 ventilatör için Türkiye’ye müteşekkiriz. Bölgemiz için bu önemli sağlık merkezinin kapasitesinin artırılması bizler için acil bir ihtiyaçtı." dedi.

TİKA tarafından temin edilen solunum cihazları, Kolombiya Sağlık Bakanlığınca hazırlanan epidemiyoloji raporuna göre 4 binden fazla Kovid-19 vakası görülen Choco Departmanı'nda hizmet verecek. Acil sağlık durumu sona erdiğinde solunum cihazları, 130 bin kişiye sağlık hizmeti sunulmak üzere başkent Quibdo'daki hastanede yoğun bakım ünitesinde kullanılmaya devam edecek.

TİKA tarafından Kolombiya'da koruyucu sağlık önlemleri kapasitesinin artırılması amacıyla temin edilen 3 termal kamera seti de Kolombiya Başkanlık Sarayında, Choco Departmanı Valiliği ile Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı hizmet binalarında kullanılacak.

İşe dönmesi gereken yüzlerce çalışanın koruması için sağlanan destekle Kolombiya’da güvenli çalışma ortamının korunması amaçlanıyor.

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