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Aktüel TİKA'dan Kenya’daki sel mağdurlarına yardım eli
Aktüel

TİKA'dan Kenya’daki sel mağdurlarına yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:15:04 -
TİKA'dan Kenya’daki sel mağdurlarına yardım eli

NAİROBİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Baringo eyaletindeki sel mağduru 150 aileye yardım eli uzattı.

TİKA, Baringo eyaletindeki 3 gölün taşması sonucunda meydana gelen sellerden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 150 ailenin kaldığı kampta "Wash Projesi" başlattı.

Proje kapsamında, Kenya Devrim Bakan Yardımcısı Abdul Bahari Ali’nin katılımıyla kampta zor şartlar altında yaşayan ailelerin ihtiyaç duydukları hijyen malzemeleri ve su arıtma tabletlerini içeren hijyen kitleri törenle dağıtıldı.

TİKA, ayrıca kampta yaşayanların acil ihtiyaç duyduğu içme suyuna ulaşımın sağlanması için 10’ar tonluk 8 su deposu temin etti.

Kampta yaşayanlar temiz ve güvenli suya erişebilmenin mutluluğunu dile getirerek, TİKA'ya şükranlarını sundu.


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