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TİKA'dan Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:36:11 -
TİKA'dan Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

ABUJA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

TİKA Kenya Koordinatörü Emre Yüksek, AA muhabirine, başkent Nairobi'de bir yol inşaatı nedeniyle evleri yıkılan ailelere çadır, gıda malzemesi, battaniye, su deposu ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Yüksek, "Evleri yıkılanların talebi üzerine aralarında hamile ve küçük çocukların da bulunduğu 80 aileye talepleri üzerine yardım yapıldı." dedi.

Yardımlar Türkiye Mezunu Kenyalılar ile Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) aracılığıyla dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halkı olumsuz etkilediğini dile getiren Yüksek, Kenya'nın büyük gecekondu mahallelerinden birisi olan Mukuru'da 25 engelli, hasta ve yaşlıya da yardım yapıldığını kaydetti.

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