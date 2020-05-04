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TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:05:42 -
TİKA'dan Gürcistan'da 1000 aileye Kovid-19'la mücadele yardımı

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gürcistan'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıttı.

TİKA Tiflis Ofisi'nden yapılan açıklamada, kurumun, Gürcistan'ın çeşitli bölgelerindeki 1000 aileye gıda yardımı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Acara, Samegrelo, Guria, Svaneti, Kartli ve Kakheti bölgelerinde yaşayan insanlara gıda malzemelerinin ulaştırıldığı kaydedildi.

Gürcistan Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, yapılan yardımlarla bölge halkının ihtiyacının karşılandığını, TİKA'nın bu projeyle insanlığa hizmet ettiğini ve ihtiyaç sahibi ailelerle bu yardımları buluşturan herkese teşekkür ettiğini iletti.

Salgından çok etkilenen ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tsalenjikha ilçesinin Belediye Başkanı Besik Partshvania ise TİKA’nın yapmış olduğu yardımların anlamının görülenden kat ve kat fazla olduğunu belirtti.

Partshvania, salgınla mücadele kapsamında yapılan bu yardımlar sayesinde yalnız olmadıklarını hissettirdiği için Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA’ya teşekkür ettiğini kaydetti.

TİKA, Kovid-19'la mücadele kapsamında daha önce başkent Tiflis'e yakın Vaziani Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki ekmek fırınında günlük 5 bin ekmek üretimi ve yine Vaziani Dikiş ve Ayakkabı Atölyesinde 25 bin cerrahi maskenin üretimini hayata geçirmişti.

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