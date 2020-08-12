  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TİKA'dan Gambiya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 07:53:33 -
TİKA'dan Gambiya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla gıda ve hijyen malzemesi temin etti.

TİKA, ülkenin Bundung bölgesindeki Bundung Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'ne gıda, maske, el yıkama sistemleri ve hijyen malzemeleri yardımında bulundu.

Ülkede daha önce Gambiya Teknik Eğitim Enstitüsünün iş birliğinde 45 el yıkama sistemi kuran TİKA, şimdi de ülke genelinde dağıtmak üzere 20 bin maske üretiyor.

TİKA Banjul Program Koordinatöru Mehmet Akif Eyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'nın kalkınma iş birliği alanında Türkiye'nin ortağı olduğunu belirterek, "TİKA Banjul ofisi, özellikle dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiği bu zor zamanlarda ülkeye her zaman destek olmaya hazır." dedi.

TİKA, ayrıca mayıs ayında Gambiya'da 1750 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Gambiya'da şimdiye kadar 1346 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var
Gündem

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Atina yönetimi provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan’ın Muğla açıklarında bulu..
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı